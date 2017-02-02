嗆墨軍治不了壞蛋 媒體爆：川普揚言要美軍去「處理」

2017-02-02 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前下令在美墨邊界築牆，嗆聲要對墨國徵收邊境稅，支付部分費用。今有媒體揭露雙方通話紀錄，顯示川普曾威脅墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto），若墨軍管不動「壞蛋」，就換美軍去好了。

綜合媒體報導，美聯社取得川普與潘尼亞尼托的通話紀錄，內容提到川普曾嗆，「你那裡有一群壞蛋，但你卻沒有全力阻止，也許你的軍隊嚇壞了？但我的軍隊並沒有，我可以派軍去處理這些壞蛋！」

據悉，針對「壞蛋」指涉對象，川普並沒有明說，可能是毒梟、移民，或兩者皆是，不確定這段對話的背景脈絡、發言語氣，也沒有潘尼亞尼托的回應，墨國方面則否認媒體爆料，還替川普緩頰，表示他說這些話不帶有敵意、羞辱，「而是尊重」與提供「建設性意見」。