| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

外交暗下功夫？ 川普之女現身中國大使館春節晚宴

川普的女兒伊凡卡帶女兒安拉貝拉出席中國大使館春節晚宴。（網友提供）

2017-02-02  13:23

〔駐美特派員曹郁芬／華府一日報導〕川普長女伊凡卡今晚帶著5歲的女兒安拉貝拉，出席中國駐美大使館的春節晚宴，雖然未接受媒體採訪，也未公開發言，但已引起在場賓客和媒體的騷動。這應是川普總統就任以來，伊凡卡首次在外國駐美使館活動中亮相。

川普自競選以來，多次公開強烈批評中國，台海兩岸也爭相與川普團隊建立關係。台灣總統蔡英文去年12月與川普通電話搶得先機，中國也在急起直追，直接在第一家庭身上下工夫。

伊凡卡雖然沒有公職在身，卻是外界公認最受川普疼愛的小孩，對川普很有影響力。她出現在中國大使館，說明中國在川普家族身上的努力有了回報。

安拉貝拉從18個月起就開始學中文，伊凡卡曾經在農曆年前的錄影帶中，大秀安拉貝拉用中文吟詩的畫面。伊凡卡本人與媒體大亨梅鐸的前妻，來自中國的鄧文迪則是閨密。

中國駐美大使館今晚舉行了一場以外賓為主的春節晚宴，只開放中國的官媒採訪，駐美大使館新聞官事先告知媒體，伊凡卡可能會意外現身，當中國駐美大使崔天凱陪伴伊凡卡和安拉貝兒出現在晚宴時，賓客一陣嘩然，紛紛拿起手機拍照。

據與會者轉述，伊凡卡在現場停留約10至15分鐘，並沒有致辭，也拒絕接受媒體訪問，安拉貝拉在眾人矚目下怯場，不肯秀她的中文功力。據華郵報導，伊凡卡顯然願意使用她的魅力辦外交，一位與會者問起伊凡卡時，崔天凱回答，「她真的喜歡中國」。

川普的女兒伊凡卡與女兒安拉貝拉出席中國大使館春節晚宴時，與戲班演員合影。（網友提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊凡卡川普 安拉貝拉 川普
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式鮮味雜炊
蔬食什錦湯
焗烤千層餃子皮
苦瓜去苦回甘4招
轉寄

標題：外交暗下功夫？ 川普之女現身中國大使館春節晚宴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月2日‧星期四‧丁酉年正月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.