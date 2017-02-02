外交暗下功夫？ 川普之女現身中國大使館春節晚宴

川普的女兒伊凡卡帶女兒安拉貝拉出席中國大使館春節晚宴。（網友提供）

2017-02-02 13:23

〔駐美特派員曹郁芬／華府一日報導〕川普長女伊凡卡今晚帶著5歲的女兒安拉貝拉，出席中國駐美大使館的春節晚宴，雖然未接受媒體採訪，也未公開發言，但已引起在場賓客和媒體的騷動。這應是川普總統就任以來，伊凡卡首次在外國駐美使館活動中亮相。

川普自競選以來，多次公開強烈批評中國，台海兩岸也爭相與川普團隊建立關係。台灣總統蔡英文去年12月與川普通電話搶得先機，中國也在急起直追，直接在第一家庭身上下工夫。

伊凡卡雖然沒有公職在身，卻是外界公認最受川普疼愛的小孩，對川普很有影響力。她出現在中國大使館，說明中國在川普家族身上的努力有了回報。

安拉貝拉從18個月起就開始學中文，伊凡卡曾經在農曆年前的錄影帶中，大秀安拉貝拉用中文吟詩的畫面。伊凡卡本人與媒體大亨梅鐸的前妻，來自中國的鄧文迪則是閨密。

中國駐美大使館今晚舉行了一場以外賓為主的春節晚宴，只開放中國的官媒採訪，駐美大使館新聞官事先告知媒體，伊凡卡可能會意外現身，當中國駐美大使崔天凱陪伴伊凡卡和安拉貝兒出現在晚宴時，賓客一陣嘩然，紛紛拿起手機拍照。

據與會者轉述，伊凡卡在現場停留約10至15分鐘，並沒有致辭，也拒絕接受媒體訪問，安拉貝拉在眾人矚目下怯場，不肯秀她的中文功力。據華郵報導，伊凡卡顯然願意使用她的魅力辦外交，一位與會者問起伊凡卡時，崔天凱回答，「她真的喜歡中國」。