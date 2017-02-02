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代理第一夫人？伊凡卡替川普跑透透

2017-02-02  14:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）與兒子巴倫（Barron Trump），並沒有隨著美國總統川普一同入住白宮，使得梅蘭妮亞較難和川普共同出席公開場合，這也讓第一夫人工作由大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）負責。

伊凡卡的亮麗外型在競選期間替川普加分不少，而在川普當選後，她的丈夫庫許納（Jared Kushner）擔任高級顧問，自己也在梅蘭妮亞返回紐約的情況下，暫代第一夫人在公關、外交、形象上的的工作。

伊凡卡先是在白天與川普一同出席於葉門殉職的海豹部隊成員葬禮，接著在晚間現身中國駐美大使館，參加農曆新年晚會，由於川普沒有和以往的美國總統一樣向華人拜年，因此伊凡卡的行程被認為有補救的意味。

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  • 川普與伊凡卡出席殉職海豹部隊成員葬禮。（法新社）

    川普與伊凡卡出席殉職海豹部隊成員葬禮。（法新社）

  • 川普的女兒伊凡卡與女兒安拉貝拉出席中國大使館春節晚宴時，與戲班演員合影。（網友提供）

    川普的女兒伊凡卡與女兒安拉貝拉出席中國大使館春節晚宴時，與戲班演員合影。（網友提供）

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