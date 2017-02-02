川普熱線澳洲總理 聞難民收容秒變臉、掛電話

川普被爆掛滕博電話。（歐新社）

2017-02-02 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，美國總統川普上月28日與澳洲總理滕博（Malcolm Turnbull）熱線時，因不滿被問到是否會履行歐巴馬的承諾，接收滯留在澳洲庇護所的1250位難民，氣得掛斷電話，還稱「這是有史以來最糟的一次」。

綜合媒體報導，川普上周末與滕博通電話，原訂預計1小時，不料，僅25分鐘即結束通話。因滕博問他是否會履行承諾，接受被安置在澳洲庇護所的1250位難民，讓他非常不爽，這也讓才剛簽署行政命令，禁止難民入境的川普覺得，如果答應滕博，等同自打嘴巴，不僅有機會讓自己成為政治追殺對象，恐需肩負「把下一個波士頓馬拉松炸彈客」輸入國內的責任，這通電話也讓川普直言是「最糟的一次」。

雖然白宮尚未證實消息正確與否，但川普已搶先在推特發文，痛批「你能相信嗎？歐巴馬政府竟同意接收澳洲上千非法移民，為什麼？我要來研究這個笨交易！」似乎已間接證實，川普和滕博的確在電話中爆發口角衝突，但滕博接受《BBC》訪問時，針對報導內容，他拒絕回應，僅稱「滕川對話」是基於坦率、真誠與私下進行。