| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

川普熱線澳洲總理 聞難民收容秒變臉、掛電話

川普被爆掛滕博電話。（歐新社）

2017-02-02  13:06

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，美國總統川普上月28日與澳洲總理滕博（Malcolm Turnbull）熱線時，因不滿被問到是否會履行歐巴馬的承諾，接收滯留在澳洲庇護所的1250位難民，氣得掛斷電話，還稱「這是有史以來最糟的一次」。

綜合媒體報導，川普上周末與滕博通電話，原訂預計1小時，不料，僅25分鐘即結束通話。因滕博問他是否會履行承諾，接受被安置在澳洲庇護所的1250位難民，讓他非常不爽，這也讓才剛簽署行政命令，禁止難民入境的川普覺得，如果答應滕博，等同自打嘴巴，不僅有機會讓自己成為政治追殺對象，恐需肩負「把下一個波士頓馬拉松炸彈客」輸入國內的責任，這通電話也讓川普直言是「最糟的一次」。

雖然白宮尚未證實消息正確與否，但川普已搶先在推特發文，痛批「你能相信嗎？歐巴馬政府竟同意接收澳洲上千非法移民，為什麼？我要來研究這個笨交易！」似乎已間接證實，川普和滕博的確在電話中爆發口角衝突，但滕博接受《BBC》訪問時，針對報導內容，他拒絕回應，僅稱「滕川對話」是基於坦率、真誠與私下進行。

廣告
  • 滕博詢問難民收容問題，惹怒川普。（路透）

    滕博詢問難民收容問題，惹怒川普。（路透）

  • 川普在推特上怒批歐巴馬政府，竟答應澳洲要收容上千難民。（圖擷取自川普推特）

    川普在推特上怒批歐巴馬政府，竟答應澳洲要收容上千難民。（圖擷取自川普推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 滕博 澳洲 通話
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式鮮味雜炊
蔬食什錦湯
焗烤千層餃子皮
苦瓜去苦回甘4招
轉寄

標題：川普熱線澳洲總理 聞難民收容秒變臉、掛電話


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月2日‧星期四‧丁酉年正月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.