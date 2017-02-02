英國百年無女家族喜獲女嬰 秘訣是做愛不能高潮

英國百年無女家族的第四代，終於如願以償生出女嬰。（圖擷自《鏡報》）

2017-02-02 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕英國有個家族從1915年至今全部的新生兒都是男性，家族第四代的成員艾倫（David Allen）和他的30歲妻子荷莉（Hollie Allen），決定要想盡辦法生出女嬰，最後他們使用一種特殊方式終於喜獲掌上明珠，那就是做愛不能高潮。

據《鏡報》報導，這位夫妻採取了謝特斯方法（Shettles Method），這種理論是有科學根據的，因為會生出男嬰的Y染色體精子，在游動速度上比生出女嬰的X染色體精子更快，不過生存時間較短，因此要選擇排卵期前2、3天行房，這樣可降低Y染色體精子與卵子結合而生出男嬰的機率。

此外，這種方法還有另一個重點，那就是做愛不能達到高潮，因為女性高潮會讓卵子提早排出，這樣就讓Y染色體精子有了可乘之機。而在度過枯燥無味的性生活之後，荷莉真的懷上了女嬰，讓這個百年無女的家族有了唯一的小公主。