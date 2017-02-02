真的是空城！這城市人口在春節跑走7成
2017-02-02 12:12
〔即時新聞／綜合報導〕中國沿海城市外來人口眾多，春節返鄉潮將這些人口帶走，根據調查，中國春節期間第一空城是廣東東莞市，有近 7成人口返鄉，整個城市空蕩蕩。
中國《南方日報》報導，360大數據中心發布 2017年春節「空城指數」，結果東莞得 一，高達69.26%人口返鄉離開，另外，包括廣州61.36%、深圳60.76%、上海56.76%、北京52.01%等，都有逾半以上城市人口返鄉離開。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 美肉彈女主持電玩實況 搓奶玩鮑超淫蕩！
- 警告伊朗 川普國安顧問不忘罵歐巴馬
- 真的是空城！這城市人口在春節跑走7成
- 川普熱線澳洲總理 聞難民收容秒變臉、掛電話
- 臉書還沒退燒！Q4獲利多1倍 用戶數破18億
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 賀歲國片票房慘跌 破億無望-豬式幽默失靈 52赫茲首戰排名居次
- 經典賽》先發9人224轟… 美國恐怖打線搶先曝光
- 2年情斷！「命定戀人」李東健、芝妍宣布分手
- 首班機捷今早發車！ 試營運期間票價免費
- 自由廣場》「發紅包」的民主退步現象
- 經典賽》兄弟首度攜手 國輝國龍拚了
- 美轟貨幣競貶 德日嚴正駁斥
- 與錦榮分手後 蔡依林這樣過年不寂寞
- 邀歐巴馬訪台？ 外交部積極研議
- 命運每況愈下 詹惟中：66歲面臨生死關卡
- 網球》從0冠陪伴到89冠 費德爾感性談愛妻
- Apple Pay 來了 首波與7家銀行合作
- NBA》1月最佳教頭出爐 柯爾本季二度獲獎
- 恭喜懷孕！黃靜茵秋天升格當媽
- 半百美魔女逆生長 香肩美腿超火辣
- 《謠言終結站》避孕藥可緩解經痛？ 用藥不慎恐致命
- （影音）傻眼！爆乳實況主無極限 邊玩電玩邊XX
- 不願復出大銀幕？ 鍾楚紅說出內心話
- 國民黨主席選舉 韓國瑜：基層對黨中央沈悶領導強烈不耐
- 三峽老街油飯一碗要價100 老闆出面喊冤…
- NBA》詹皇肯定騎士補強 重申與史岱芬森關係好
- 彰化擁全台最大泥質河口生態 環團倡速列國家級濕地
- 老人防跌鈣重要 平常多散步練肌力
- 張忠謀無恙 台積電開紅盤
- 基隆市議會團拜 自勉監督市政打造快樂城市
- 彰縣團拜好萌好喜氣…
- 自由談》一首情歌給台灣
- 掃地震陰霾 台南古蹟春節遊客增長32％
- 不要臉的國際肥巨星！小S下咒警惕
- 探子迷途警送回 獨居嬤噙淚感恩
- 成龍《功夫》日撈6.8億 撂倒星爺《伏妖》
- 與王菲離婚4年後...李亞鵬傳再婚生雙胞胎
- 以為警察春節放假 當街變賣盜伐紅檜
- 故事》餃子成為日本國民美食之因：在日本懷念滿州的味道
- 中職》大王無緣對大谷直呼可惜 要打給各國球探看
- 保母倒吊搖晃 女童墜地命危
- 田徑》「人生就是這樣」牙買加閃電走出丟牌之痛
- 年假衝選票》賢瑜郝吳柱 拜廟訪眷村
- 最國際化大學 台大清大上榜
- 張凱貞「睡著了」 雙打首輪掰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：真的是空城！這城市人口在春節跑走7成
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分