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真的是空城！這城市人口在春節跑走7成

2017-02-02  12:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國沿海城市外來人口眾多，春節返鄉潮將這些人口帶走，根據調查，中國春節期間第一空城是廣東東莞市，有近 7成人口返鄉，整個城市空蕩蕩。

中國《南方日報》報導，360大數據中心發布 2017年春節「空城指數」，結果東莞得 一，高達69.26%人口返鄉離開，另外，包括廣州61.36%、深圳60.76%、上海56.76%、北京52.01%等，都有逾半以上城市人口返鄉離開。

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  • 中國東莞春節期間高達 7成人口返鄉離開，城市空蕩蕩。（圖擷取自網路）

    中國東莞春節期間高達 7成人口返鄉離開，城市空蕩蕩。（圖擷取自網路）

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