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怪病每年釀逾百兒童死亡 病因竟是「空腹吃荔枝」

印度比哈省每年5、6月就會出現一種怪病，大量的兒童會出現癲癇和抽搐等現象，近來一份研究已確定病因就是荔枝中毒。（圖截自International Business Times）

2017-02-02  12:48

〔即時新聞／綜合報導〕印度東北部比哈省（Bihar）一個小鎮從20多年前開始，大約每年5、6月就會出現一種怪病，大量的兒童會出現發燒、癲癇和抽搐等現象，嚴重者甚至死亡，2014年甚至有390人入院治療，其中有122人死亡。有外媒報導指出，近來一份研究已經確定病因就是荔枝中毒。

綜合外媒報導，這份醫學研究指出，當地兒童多在每年5、6月荔枝盛產期間到果園採荔枝進食，且常吃到沒有胃口吃晚餐，造成他們的血糖過低，加上荔枝本身就有微量毒素，毒素會破壞血糖調節機制，導致兒童體內的脂肪酸無法轉化為葡萄糖，最終導致抽搐和腦炎。這份研究已刊登在最新一期醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）。

這個怪病從20多年前開始，每年都造成數百位兒童發病，且死亡率高達3成。其實中國古代早有對服用荔枝的文獻記載，都有說到不能空腹吃荔枝。如今印度醫生們也告誡當地孩子的家長一定要讓孩子吃晚飯，且吃荔枝也不能過量。

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