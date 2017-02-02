玻璃心碎了？中國刪掉的10大微博貼文 台灣佔3篇
一、巴拿馬文件（4小時53分後遭刪除，轉貼次數52361）（圖片擷取自「Medium」）
〔即時新聞／綜合報導〕中國官方管控網路言論不遺餘力，大型社群媒體「微博」自然成為政府關注的指標。專門紀錄微博刪文情形的「微博視野」（Weiboscope），公布2016年遭中國政府刪除的10大國際事件。
「微博視野」為香港大學新聞及傳媒研究中心所研發的系統，自2011年開始關注、分析微博上遭到政府管控的熱門話題。
這10則貼文大致可分為揭露政府高層醜聞；嘲笑、諷刺重要人物與政府措施，另外還有南海爭議、仇日情緒、台灣問題等敏感議題，可一窺中國政府箝制言論的準則。
有關台灣的貼文分別有：中國新浪網未依照官方立場，將台灣寫為「中國台灣」，以及因海軍誤射雄三飛彈，網友藉此惡搞的「光復大陸路線圖」，還有在臉書上流傳，強調「我，是台灣人」的一篇自我認同言論，。
二、嘲諷G20杭州高峰會安檢過嚴（3小時15分後遭刪除，轉貼次數34444）（圖片擷取自「Medium」）
三、嘲笑外交部長王毅長相（1小時36分後遭刪除，轉貼次數9309）（圖片擷取自「Medium」）
中國外交部長王毅。（法新社）
四、俄國總統普廷與印度總理莫迪握手時面露痛苦（5小時5分後遭刪除，轉貼次數25528）（圖片擷取自「Medium」）
五、菲律賓人抗議南海問題（5小時40分後遭刪除，轉貼次數28383）（圖片擷取自「Medium」）
六、稱北韓領導人金正恩為「鑫胖」（7小時23分後遭刪除，轉貼次數22544）（圖片擷取自「Medium」）
七、新浪網未將台灣稱為「中國台灣」（14小時11分後遭刪除，轉貼次數26166）（圖片擷取自「Medium」）
八、中國樂視分店慶祝日本大地震（5小時16分後遭刪除，轉貼次數9051）（圖片擷取自「Medium」）
九、臉書流傳的中華民國「光復大陸路線圖」（11小時55分後遭刪除，轉貼次數20339）（圖片擷取自「Medium」）
十、臉書流傳的台灣人自我認同言論（13小時47分後遭刪除，轉貼次數22071）（圖片擷取自「Medium」）
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標題：玻璃心碎了？中國刪掉的10大微博貼文 台灣佔3篇
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