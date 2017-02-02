34年前愛女車禍身亡 他守護孩童過路安全卻遭酒駕撞死

2017-02-02 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本島根縣益田市73歲的阿伯三原董充，自從次女在34年前就讀小學2年級時車禍身亡，便開始致力於維護當地學童的過路安全，每天都會早起肩負起導護交通的責任，孰料他卻在1月30日被酒駕者撞成重傷，隔天傷重不治身亡。

據《朝日新聞》報導，事發當天早上7時15分左右，三原董充帶著9名小學生過馬路，此時一輛卡車忽然衝向人群，造成三原和1名小學3年級的9歲學童被撞倒。該名學童幸運地只有輕傷，但三原送醫後出現急性硬腦膜下血腫，很快就撒手人寰。

警方對這起事件展開調查，確認卡車駕駛酒後駕車，已將這名肇事者逮捕並追究其過失致死的罪嫌。

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