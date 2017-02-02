打擊極端伊斯蘭 外媒爆川普將推新計畫

2017-02-02 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普所簽署的移民禁令，被視為是打擊穆斯林的行為。如今有消息指出，川普政府打算將正在進行的「打擊極端暴力」計畫，更名為「打擊極端伊斯蘭」。

根據《路透》報導，原先的「打擊極端暴力」計畫，旨在防範潛在團體或個人的暴力犯罪者，並透過與臉書、Google等機構合作，從教育面、訊息傳遞面著手，且該計畫注重在美國國內民眾，與美軍打擊恐怖主義的行動作出區別。

但川普政府有意集中火力在伊斯蘭極端主義的威脅上，將計畫更名為「打擊伊斯蘭極端主義」或「打擊激進伊斯蘭極端主義」，屆時不會把目標放在國內可能同樣有暴力攻擊威脅的白人至上主義者身上。

白宮對此消息尚未做出回應。

川普所簽署的移民禁令，限制以穆斯林人民為主體的敘利亞、伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門入境美國，被外界批評是在打擊對穆斯林，但川普否認這類說法，強調「無關信仰，是為了美國的安全和自由。」