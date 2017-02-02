驚奇四超人是你？ 紐約街頭驚現火人
2017-02-02 10:21
〔即時新聞／綜合報導〕電影《驚奇四超人》的霹靂火，有著帥到不行的全身火焰造型，而在紐約街頭現也驚現1名火人，全身起火走在大街上，對於旁人的關心毫不在意，只顧著走自己的路。
據《紐約每日新聞》報導，當時有民眾在布魯克林的街頭上目睹有人著火，連忙開起錄影，從影片中可以看到這名起火男子的右側、背部和夾克上都是火焰。錄影者趨前詢問
好幾次「你還好嗎？」但成為火人的男子沒有回應，自顧自地走掉了。
消防員和警察到場後男子早已消失無蹤，不過他的家人看到其身上的燒燙傷後，連忙將男子送醫救治，警方也對他展開調查，原來男子是在吸食古柯鹼後，把仍然在燃燒的打火機放進口袋，才會讓自己成為火人。
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