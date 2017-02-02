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在馬路上遇到這1隻 騎士當場嚇傻

馬路上竟然遇到大象攔路，騎士連忙停車。（圖擷自「storyful」臉書）

2017-02-02  09:50

〔即時新聞／綜合報導〕山區的馬路經常會有小動物橫越，若行經的車輛不注意，有時會造成路殺的生態悲劇，但如果是像這位騎士遇到這隻龐然大物，反而是人類自己要小心生命安全，因為1隻壯碩的大象就站在路中央。

「storyful」臉書專頁上傳了一段影片，只見重機騎士正在山路狂飆，忽然前方出現一個棕色的物體，騎士嚇得連忙停車，定睛一看發現攔路的竟然是隻大象。

大象看到人似乎也有點嚇到，原本是在往前邁進的牠側身停了下來，過了一會覺得人類好像沒有惡意，才開始邁步前進。

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