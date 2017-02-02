月球將撞上地球！ 壯麗奇景這麼多年後會發生…

科學家研究指出，地球與月球最終可能會碰撞在一起，如果真的發生，將是在650億年後。（圖取自Forbes）

2017-02-02 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕宇宙充滿了謎，科學家研究指出，地球與月球最終可能會碰撞在一起，如果真的發生，將是在650億年後。

《Forbes》報導，美國愛達荷大學（University of Idaho）行星科學家巴恩斯（Jason Barnes）指出，受到地球-月球潮汐系統影響，月球正以每年3.8公分的距離遠離地球。然而，巴恩斯分析，地球的自轉速率正在緩緩變慢，直到與月球相同，屆時月球將不再向外退，而是向地球移動，最終發生碰撞。

報導指出，地球與月球碰撞真要發生，首先要撐過太陽的吞噬。巴恩斯表示，大約60億年之後，太陽將衰敗成白矮星，並吞噬地球。巴恩斯指出，假若地球和月亮真能存在到相撞發生，到時地球早就因為太陽衰敗，而成為一個「冰球」。