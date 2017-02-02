臉書還沒退燒！Q4獲利多1倍 用戶數破18億
2017-02-02 09:40
臉書在2016年Q4營收、淨利、會員人數皆成長。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕創立12年的臉書人氣依舊不墜，2016年第四季獲利不但比原先預估增加1倍，全球用戶更成長至18.6億。
臉書官方在今日公告，2016年Q4營收為86億美元（約台幣2700億）、淨利為56億美元（約台幣1758億），比原先預估的營收56億美元、淨利16億美元要高出不少。
此外，臉書用戶每月成長17%，至今已達到18.6億；每個月透過行動裝置使用臉書的用戶有17.4億，較2015年同期成長21%；在Q4營收來源的部分，以行動裝置廣告約佔84%為最大宗。
分析師賽巴斯汀（Colin Sebastian）指出，外界過度擔憂其他社群媒體瓜分臉書市場的能力，「臉書的規模、強大的科技實力與平台所展現的多樣性，少有公司能與之比擬。」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 賀歲國片票房慘跌 破億無望-豬式幽默失靈 52赫茲首戰排名居次
- 命運每況愈下 詹惟中：66歲面臨生死關卡
- 4縣市大雨特報 明冷氣團減弱各地回溫
- 上戶彩暴瘦上工 離婚讀秒
- 不願復出大銀幕？ 鍾楚紅說出內心話
- 自由廣場》從藍綠重建日本神社談起
- 最國際化大學 台大清大上榜
- 立春就在明天 彭啟明：週末北部會回溫到24度
- 吳福洋襪子故事館 「搖」出襪子
- 經典賽》先發9人224轟… 美國恐怖打線搶先曝光
- 美國總統若想在白宮炒飯 原來有這些暗號...
- 比Kobe還狂！他的怪姓名讓人難以相信
- 鹿耳門天后宮四季籤 抽出中上籤
- 自由廣場》賴市長 請讓老人家安心步行
- 魷魚皮不浪費！提煉成抗炎劑
- 不爽被叫「大陸仔」 抱童仲彥新歡的中國男嗆聲了
- NBA》活塞後衛狂飆8顆三分彈 大贏鵜鶘20分
- 寶可夢不紅了？ 網友點名這些原因...
- 老人防跌鈣重要 平常多散步練肌力
- 馬刺打怪成功 魏少末節抱蛋
- 《大樂透》1注中頭獎
- 2年情斷！「命定戀人」李東健、芝妍宣布分手
- 罵生「跟你爸一樣愛狡辯」師判罰3千
- MINI第2代Countryman英國鄉間試駕 時尚潮車全新進化
- 瀕絕露脊鼠海豚 石門擱淺死亡
- 中市火警八旬夫婦遭嗆傷 翁腹部有穿刺傷
- NBA》三分球搞怪王 楊恩受邀三分球大賽
- 洋將比一比 布拉最具主宰力
- 開工送愛 企業捐「百萬大紅包」
- 〈松山霞海城隍廟〉抽財運「下下籤」 今年恐不景氣
- 宜中體育班入包廂 親睹爆冷秀
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Debate swirls over Kao’s proposal to redesign currency
- 問鼎百里侯 立委勤拜年試水溫
- 皮草魔魔 新春團拜萌翻了
- 貨車司機酒駕自撞 開工第一天逆向卡國道
- 自由廣場》（北社評論）國家通訊社中央社 應該更積極
- 魏少主場大戰公牛 今日賽事預告與轉播
- 右腳掌傷未癒 大谷不投球
- NBA》比肩喬神！詹皇獲頒羅賓森體育獎
- 反川普移民禁令 庫克擬訴諸法律
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：臉書還沒退燒！Q4獲利多1倍 用戶數破18億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分