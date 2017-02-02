臉書還沒退燒！Q4獲利多1倍 用戶數破18億

臉書在2016年Q4營收、淨利、會員人數皆成長。（法新社）

2017-02-02 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕創立12年的臉書人氣依舊不墜，2016年第四季獲利不但比原先預估增加1倍，全球用戶更成長至18.6億。

臉書官方在今日公告，2016年Q4營收為86億美元（約台幣2700億）、淨利為56億美元（約台幣1758億），比原先預估的營收56億美元、淨利16億美元要高出不少。

此外，臉書用戶每月成長17%，至今已達到18.6億；每個月透過行動裝置使用臉書的用戶有17.4億，較2015年同期成長21%；在Q4營收來源的部分，以行動裝置廣告約佔84%為最大宗。

分析師賽巴斯汀（Colin Sebastian）指出，外界過度擔憂其他社群媒體瓜分臉書市場的能力，「臉書的規模、強大的科技實力與平台所展現的多樣性，少有公司能與之比擬。」