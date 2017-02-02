美女搭機被趕走…空姐覺得她奶露太多
2017-02-02 09:33
美國女子因為露出太多胸部，被空服員趕下飛機。（圖擷自《WPLG LOCAL 10 NEWS》）
〔即時新聞／綜合報導〕美國1名女子想搭乘精神航空（Spirit Airlines）班機，從紐奧良返回家鄉佛羅里達，孰料卻被機組人員以她穿著露出太多乳溝為由趕下飛機。這名女子泣訴這真的讓她感到尷尬，航空公司發言人則強調該女子的行為才是讓她被請離飛機的原因，但與她同航班的乘客則表示，自己親眼目睹了空服員不友善的態度。
據《紐約每日新聞》報導，精神航空發言人貝瑞（Paul Berry）強調，沒有人會因為穿著露乳溝的衣服而被取消飛機，但人們會因為他們的行為而被趕下飛機。貝瑞解釋，當時女子喝醉了，空姐在做出請她離開的決定後，順便向這名21歲的女孩說了一句「對了，妳可能想遮一下（指乳溝）。」
與女子素未謀面的乘客薩普（Cathy Supp）則跳出來控訴航空公司，她痛批精神航空的空姐相當惡劣，因為當時是幾個空服員圍著這名女子，高聲說她露出太多胸部了，要求她要找東西遮一遮，最後更粗魯地要求女子離開飛機。
薩普當時遞了面紙給啜泣的女孩，並試圖保護女孩的權利，最後也一起被請下飛機。薩普對於航空公司說有收到相關投訴不以為然，反嗆機上又沒有尼姑和穆斯林，亦即讓女孩上機又不會影響到保守者的權益。
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