地太多了！俄國人都可分配遠東區1甲地
2017-02-02 08:59
〔即時新聞／綜合報導〕台灣土地昂貴，幾乎是寸土寸金，但是，在地大人少的俄羅斯，有部分土地卻面臨無人開發的窘境，俄羅斯政府頒布「遠東1公頃土地法」，從2月1日起，俄羅斯所有公民都有權在俄遠東聯邦區一次性無償獲得至多1公頃土地的使用權。
綜合媒體報導，根據這項法令，俄公民擁有該土地5年無償使用權，可以在土地上興建住宅、或是開發農業、旅遊或其他多元利用，5年期到，可以續租用或取得土地產權。
俄羅斯領土地約1710萬平方公里，人口約1.5億，遠東聯邦區面積為617萬平方公里，佔俄領土總面積的36％；人口600多萬，約佔俄人口總數的5％。
俄羅斯總統普廷是在2016年5月2日簽署「遠東1公頃土地法」，於2016年6月1日正式生效，分3階段實施，今年的2月1日進入第三階段，俄所有公民可享受這一權利。
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