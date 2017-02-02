| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

地太多了！俄國人都可分配遠東區1甲地

2017-02-02  08:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣土地昂貴，幾乎是寸土寸金，但是，在地大人少的俄羅斯，有部分土地卻面臨無人開發的窘境，俄羅斯政府頒布「遠東1公頃土地法」，從2月1日起，俄羅斯所有公民都有權在俄遠東聯邦區一次性無償獲得至多1公頃土地的使用權。

綜合媒體報導，根據這項法令，俄公民擁有該土地5年無償使用權，可以在土地上興建住宅、或是開發農業、旅遊或其他多元利用，5年期到，可以續租用或取得土地產權。

俄羅斯領土地約1710萬平方公里，人口約1.5億，遠東聯邦區面積為617萬平方公里，佔俄領土總面積的36％；人口600多萬，約佔俄人口總數的5％。

俄羅斯總統普廷是在2016年5月2日簽署「遠東1公頃土地法」，於2016年6月1日正式生效，分3階段實施，今年的2月1日進入第三階段，俄所有公民可享受這一權利。

廣告
  • 俄羅斯總總統普廷。（美聯社）

    俄羅斯總總統普廷。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 俄羅斯 土地 遠東
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式鮮味雜炊
蔬食什錦湯
焗烤千層餃子皮
苦瓜去苦回甘4招
轉寄

標題：地太多了！俄國人都可分配遠東區1甲地


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月2日‧星期四‧丁酉年正月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.