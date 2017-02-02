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江西汙染奇景 天空竟下起「黑雪」

2017-02-02  08:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國工廠的汙染不僅造成了嚴重的霧霾，連江西的天空都下起像雪一樣的黑色物質，居民懷疑罪魁禍首就是附近的碳黑（又名碳煙，極細微的碳黑粉）化工廠，但當地環保局卻表示，等開始上班後才能處理汙染事件。

據《大紀元》報導，江西萍鄉開發區的上柳源村，在1月27日除夕當天竟飄散著黑雪，不僅農田被鋪成一片黑色，農作物也因受到汙染沒人敢吃，插在河裡的竹竿，更是一下子就被染成黑色。

這黑雪外表是黑色的粉狀物質，風吹來就會四處飛揚，村民透露，其實過去就曾發生類似狀況，但從來都沒有這麼嚴重，他們都認為，可能跟周遭處理碳黑的工廠有關。微博網友看到此則消息後，反諷地說，要感謝政府「雪中送炭」。

環保局接到消息後僅表示，工廠已停工，要等到上班時再去調查汙染狀況，中國網友對此忍不下去，直說什麼事情都不能耽誤領導好好過年。

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  • 中國江西下起黑雪，當地村民認為，是附近工廠汙染造成。（圖擷自《大紀元》）

    中國江西下起黑雪，當地村民認為，是附近工廠汙染造成。（圖擷自《大紀元》）

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