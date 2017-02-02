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美肉彈女主持電玩實況 搓奶玩鮑超淫蕩！

柏格撩起比基尼搓奶。（圖擷取自《每日星報》）

2017-02-02  08:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名21歲電玩實況主柏格（Zoie Burgher），時常利用轉播電玩實況時，在鏡頭前模仿AV女優姿態，令人看了血脈噴張。在最新流出的影像中，穿著爆乳比基尼的柏格，突地撩起胸罩，僅用手遮住2粒肉彈奶，還開始搓揉，表情相當淫蕩。

英國《每日星報》報導，在最新流出的電玩實況影像中，戴上粉紅貓耳的金髮女郎柏格，不僅穿著暴露、舉止放蕩，她還口出穢言，表示「我想要邊玩電玩，邊玩我的鮑鮑」，也因為她不時在社群網站貼出猥褻影像，常被列為社群網站黑名單，但她依然故我，建立其他分身帳號躲避檢舉。

柏格發跡於社群網站Twitch，主要轉播電玩實況，在此之前，原是佛羅里達州立大學學生，主修國際關係，2013年轉戰社群網站。據悉，她在Twitch上有超過50萬名粉絲、YouTube有120萬人訂閱、IG也有近10萬人追蹤、推特上則獲逾56萬人關注。

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  • 柏格邊轉播電玩實況邊搓奶。（圖擷取自《每日星報》）

    柏格邊轉播電玩實況邊搓奶。（圖擷取自《每日星報》）

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