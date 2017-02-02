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英國會通過授權政府開始談判脫歐

2017-02-02  05:36

〔中央社〕英國國會今天以498票對114票的懸殊比數通過議案，授權政府開始談判脫離歐洲聯盟，使英國政府順利越過第一個主要的立法障礙。

美聯社報導，在下議院的2天辯論中，政府和反對黨的許多議員說，他們將尊重選民去年6月23日脫歐的決定，支持這項議案。

但反對黨親歐盟的國會議員將試圖在下一階段中提出更多的修正案，尋求避免將衝擊經濟的「硬脫歐」。

英國保守黨政府希望在3月初前通過全套法案，以符合其自我設定的在3月31日前展開2年脫歐談判的期限。

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