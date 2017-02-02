| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

美參院通過提勒森國務卿任命案

2017-02-02  05:20

〔中央社〕美國參議院今天通過無公職經驗的石油業巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）前董事長兼執行長提勒森（Rex Tillerson）擔任國務卿提名案。

今年70歲的提勒森一直受到民主黨方面的嚴厲批評，他們警告，他的商業作法和缺乏政府經驗將傷害美國在世界的地位

法新社報導，但他的任命案今天以56票對43票獲得參院通過，4位民主黨議員加入52位共和黨議員行列，投下贊成票。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式鮮味雜炊
蔬食什錦湯
焗烤千層餃子皮
苦瓜去苦回甘4招
轉寄

標題：美參院通過提勒森國務卿任命案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月2日‧星期四‧丁酉年正月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.