聯合國秘書長籲川普盡速解除旅行禁令

2017-02-02 03:00

〔中央社〕聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天說，美國總統川普對持有7國護照者實施旅行限制和凍結難民入境「不是保護美國的最佳方式」，應盡速解除這些禁令。

古特瑞斯的這項談話是他首次直接針對川普上月27日簽署的行政命令發表評論。川普此舉已引發世界各地的批評和抗議。

古特瑞斯說，這些旅行禁令冒著讓尋求招募新成員的恐怖組織獲益的風險。

他說：「如果一個全球性的恐怖組織試圖攻擊任何像美國一樣的國家，他們可能不會持這些國家的護照。」