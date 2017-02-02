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企鵝雪地散步不稀奇 來看山羊散步吧

不讓企鵝散步專美於前，日本札幌的農業研究中心推出山羊散步。（圖擷取自網路）

2017-02-02  02:14

〔編譯張沛元／綜合報導〕看膩了日本動物園或水族館常見的企鵝遊行了嗎？那來看山羊遊行吧。

為了讓山羊在冬季也能充分運動，北海道札幌的農業研究中心特地仿效動物園的企鵝遊行的做法，由2名工作人員引導10隻即將生產的母羊與5隻去年出生的小羊，在長約1公里的雪地裡散步15分鐘。

這些山羊從春天到秋天都養在室外，冬天則改養在室內；但為了舒壓與順產，因此特地帶領牠們在雪地裡散步。只要天氣情況許可，該研究中心在2月中旬母羊生產前，每天都會讓羊出來散步。

日本旭川市的旭山動物園最有人氣的冬季限定活動──企鵝散步，其最初目的其實就是讓企鵝運動。

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  • 山羊散步看起來跟企鵝散步差不多，但少了圍觀人群。（圖擷取自網路）

    山羊散步看起來跟企鵝散步差不多，但少了圍觀人群。（圖擷取自網路）

  • 日本北海道旭山動物園的冬季限定活動企鵝散步頗具人氣。（圖擷取自旭山動物園臉書）

    日本北海道旭山動物園的冬季限定活動企鵝散步頗具人氣。（圖擷取自旭山動物園臉書）

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