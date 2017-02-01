| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
張忠謀返抵台灣 夫人攙扶走下機坪通關
 首頁 > 國際

IS勾結海盜 杜特蒂邀中國海警船巡航菲南

2017-02-01  22:06

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂昨（31）日發表公開演說時，表示已經邀請中國派遣海警船巡航菲律賓南部海域；菲南海域有伊斯蘭國（IS）武裝分子與海盜勾結，導致綁架勒索事件頻傳。

綜合外媒報導，杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨日在菲律賓軍方公開儀式發表演說，提到伊斯蘭國武裝分子與海盜在菲南海域勾結的情況日益惡化；杜特蒂認為，若不妥善處理，蘇祿海（Sulu Sea）的海盜問題可能升級成索馬利亞海盜的情勢。

杜特蒂表示，單靠菲律賓無法解決蘇祿海的海運交通問題，「我問中國可不可以派遣海警船巡航菲南海域，在不闖入他國海域的情況下，巡航菲南的國際海域」；杜特蒂並未透露中國是否已經答應要派遣海警船巡航，但杜特蒂強調，希望中國派遣「海警船」而非「軍艦」。

廣告
  • 菲律賓總統杜特蒂昨（31）日表示，已經邀請中國派遣海警船巡航菲南海域，以解決伊斯蘭國武裝分子與海盜在蘇祿海勾結的情況。（路透）

    菲律賓總統杜特蒂昨（31）日表示，已經邀請中國派遣海警船巡航菲南海域，以解決伊斯蘭國武裝分子與海盜在蘇祿海勾結的情況。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 伊斯蘭國（IS） 杜特蒂 海盜 海警船 菲律賓
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初五】開工大吉好料理
大發✧什錦海鮮炒麵
大利✧九層塔蛤蜊湯
好運到✧元寶酥
旺旺來✧鳳梨炒飯
轉寄

標題：IS勾結海盜 杜特蒂邀中國海警船巡航菲南


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月1日‧星期三‧丁酉年正月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.