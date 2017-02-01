IS勾結海盜 杜特蒂邀中國海警船巡航菲南

2017-02-01 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂昨（31）日發表公開演說時，表示已經邀請中國派遣海警船巡航菲律賓南部海域；菲南海域有伊斯蘭國（IS）武裝分子與海盜勾結，導致綁架勒索事件頻傳。

綜合外媒報導，杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨日在菲律賓軍方公開儀式發表演說，提到伊斯蘭國武裝分子與海盜在菲南海域勾結的情況日益惡化；杜特蒂認為，若不妥善處理，蘇祿海（Sulu Sea）的海盜問題可能升級成索馬利亞海盜的情勢。

杜特蒂表示，單靠菲律賓無法解決蘇祿海的海運交通問題，「我問中國可不可以派遣海警船巡航菲南海域，在不闖入他國海域的情況下，巡航菲南的國際海域」；杜特蒂並未透露中國是否已經答應要派遣海警船巡航，但杜特蒂強調，希望中國派遣「海警船」而非「軍艦」。