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炸彈客親弟是跆拳金牌 赴美比賽被擋下

2017-02-01  21:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普最近對7個穆斯林國家發出移民與簽證的暫時禁令，2名摩洛哥裔的比利時跆拳選手就在登機前被通知入境文件遭撤銷，因此無法前往美國參加比賽，其中1人是在去年比利時恐攻發動自殺攻擊的炸彈客的親弟弟。

綜合報導指出，比利時跆拳道選手凱畢（Mohamed Ketbi）和去年歐洲跆拳道錦標賽金牌得主、比利時去年里約奧運代表團選手穆拉德．拉克哈維（Mourad Laachraoui）在登機前2.5小時被通知，入境美國的「旅行授權電子系統」（ESTA）遭撤銷，兩人因此無法前往美國參加即將展開的美國公開賽。

報導指出，在兩人準備前往美國出賽之前，比利時法語區國家跆拳道協會（Francophone Taekwondo federation）曾經檢查過他們的護照，並代為申請ESTA，不過卻在出發前才被告知文件遭撤銷。比利時法語區體育部長麥德隆（Rachid Madrane）對美國這樣的決定感到震驚，目前協會在研議是否要退出賽事。

穆拉德．拉克哈維還有另一個身分，他是去年在比利時布魯塞爾機場發動恐怖攻擊的伊斯蘭國自殺炸彈客納吉．拉克哈維（Najim Laachraoui）的親弟弟。

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  • 去年歐洲跆拳道錦標賽金牌得主穆拉德．拉克哈維。（圖擷自《7SUR7》）

    去年歐洲跆拳道錦標賽金牌得主穆拉德．拉克哈維。（圖擷自《7SUR7》）

  • 比利時跆拳道選手凱畢。（圖擷自《7SUR7》）

    比利時跆拳道選手凱畢。（圖擷自《7SUR7》）

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相關關鍵字： 川普 比利時恐攻 美國 跆拳道
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