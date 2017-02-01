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5次投票4次say No 美參院任命表決她最酷

美國紐約州女參議員吉利布蘭德在迄今5次內閣人事案確認投票中，投了4次反對票。圖為吉利布蘭德上月12日在參院任命聽證中對國防部長提名人馬提斯發問。 （美聯社）

2017-02-01  20:38

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普的內閣人事目前已有5人的任命案在參議院中過關，紐約時報分析，除了1名共和黨人跑過1次票，此外所有反對票都來自民主黨人，甚至還有1名民主黨參議員投了4次反對票。

目前過關的川普內閣人事包括中央情報局長龐皮歐、國土安全部長凱利、交通部長趙小蘭、駐聯合國大使海利，與國防部長馬提斯。目前雖無人在5次投票中全投反對票，但紐約州民主黨女參議員吉利布蘭德硬是投了4次，唯一獲得她認可的是駐聯合國大使海利。

另有6名民主黨參議員投了3次反對票，包括在去年總統大選民主黨黨內初選中與民主黨候選人希拉蕊˙柯林頓激戰的佛蒙特州參議員桑德斯，以及大選期間曾狂批川普的希拉蕊盟友麻薩諸塞州女參議員華倫。

值得玩味的是，有14名民主黨參議員在5次投票中全投贊成票，包括希拉蕊的副總統搭檔維吉尼亞州參議員坎恩。

總統提名的內閣人選必須獲得參院表決確認，由於該表決採簡單多數決，而共和黨目前在參院掌握52席，意味所有任命案基本上應都能順利過關。

事實上，幾乎所有共和黨參議員在每次表決時都投下贊成票，唯一例外是肯塔基州參議員保羅，他在龐皮歐任命案表決時投下反對票。保羅曾投身2016年總統大選共和黨黨內初選，但在初選初期便因支持率欠佳而退出。

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  • 美國駐聯合國大使海利是唯一獲得吉利布蘭德首肯的川普內閣成員。圖為海利上月27日前往聯合國總統遞交到任國書。（路透）

    美國駐聯合國大使海利是唯一獲得吉利布蘭德首肯的川普內閣成員。圖為海利上月27日前往聯合國總統遞交到任國書。（路透）

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