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一人生活很正常 南韓統計：單人家庭數最多

南韓愈來愈多成年人因為單身，而選擇過著一個人的生活。（法新社）

2017-02-01  20:06

〔即時新聞／綜合報導〕有些成年人因為單身，於是過著獨自飲食、獨自居住的生活。最近南韓統計就發現，單人家庭已經成為南韓最普遍的家庭形式，占總家庭比重的27.2%。

據《中央社》報導，南韓統計廳的資料指出，2016年獨自生活的單人家庭數量有520.3萬戶，占整體（1911.1萬戶）比重27.2%，數量最多，較2010年的23.9%成長了3.3個百分點。單人家庭數量居冠，可能與晚婚、人口老齡化有關，而失業與經濟上的困難，也讓人們迴避集體活動。

報導指出，韓國單人家庭的激增促進了單人消費的市場。報告顯示，韓國人平均每月獨自吃飯次數是6.5次，男性更高達7.3次，獨自在家裡吃飯的人也不在少數。「CJ CGV」戲院也發現，2012年購買單人電影票的觀眾比重只有7.7%，2015年達到10.7%，2016年更是增加到13.3%。

此外，韓國也出現獨自旅行的趨勢，南韓旅遊企業「Hana Tour」統計，2016上半年南韓訂購單張機票的單人旅客數達到11萬人，較2015年同期激增31%。

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