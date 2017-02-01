| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市美麗華百貨電梯故障 24人受困
 首頁 > 國際

好害羞！老農夫種出「遛鳥男娃娃」紅蘿蔔

中國浙江的農夫日前從田裡挖出了2條「男娃娃蘿蔔」，引爆中國網友熱議。（圖擷取自網路）

2017-02-01  19:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江有位70歲的農夫日前從田裡挖出了2條「男娃娃蘿蔔」，這種紅蘿蔔的長相相當奇特，外型就如同男童裸露的下半身；相關照片上傳網路後，立刻引爆中國網友熱議，網友們紛紛表示「好害羞」、「最污蘿蔔」。

綜合媒體報導，中國浙江浦江縣的70歲許姓老農夫，上月30日從紅蘿蔔田當中意外挖出了2條「男娃娃蘿蔔」；許姓老農夫表示，蘿蔔若是種植太密集，或是土壤中有石塊、樹根等，蘿蔔生長受到阻礙就會發生「畸形」，不過自己種田幾十年，找到這麼逼真的「男娃娃蘿蔔」卻是第1次。

「男娃娃蘿蔔」的外型就如同男童裸露的下半身，2條較長的根是岔開的腿，中間較短小的根則像是生殖器官；相關照片上傳網路後，立刻引爆中國網友熱議，網友們紛紛表示「好害羞」、「最污蘿蔔」、「我看了什麼！這都是假的」、「蘿蔔沒有歪，就是人想歪了」。

廣告
  • 中國「男娃娃蘿蔔」讓網友們紛紛表示「好害羞」、「最污蘿蔔」。（圖擷取自網路）

    中國「男娃娃蘿蔔」讓網友們紛紛表示「好害羞」、「最污蘿蔔」。（圖擷取自網路）

  • 中國「男娃娃蘿蔔」的外型就如同男童裸露的下半身，2條較長的根是岔開的腿，中間較短小的根則像是生殖器官。（圖擷取自網路）

    中國「男娃娃蘿蔔」的外型就如同男童裸露的下半身，2條較長的根是岔開的腿，中間較短小的根則像是生殖器官。（圖擷取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 搜奇 浙江 蘿蔔
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初五】開工大吉好料理
大發✧什錦海鮮炒麵
大利✧九層塔蛤蜊湯
好運到✧元寶酥
旺旺來✧鳳梨炒飯
轉寄

標題：好害羞！老農夫種出「遛鳥男娃娃」紅蘿蔔


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月1日‧星期三‧丁酉年正月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.