好害羞！老農夫種出「遛鳥男娃娃」紅蘿蔔

中國浙江的農夫日前從田裡挖出了2條「男娃娃蘿蔔」，引爆中國網友熱議。（圖擷取自網路）

2017-02-01 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江有位70歲的農夫日前從田裡挖出了2條「男娃娃蘿蔔」，這種紅蘿蔔的長相相當奇特，外型就如同男童裸露的下半身；相關照片上傳網路後，立刻引爆中國網友熱議，網友們紛紛表示「好害羞」、「最污蘿蔔」。

綜合媒體報導，中國浙江浦江縣的70歲許姓老農夫，上月30日從紅蘿蔔田當中意外挖出了2條「男娃娃蘿蔔」；許姓老農夫表示，蘿蔔若是種植太密集，或是土壤中有石塊、樹根等，蘿蔔生長受到阻礙就會發生「畸形」，不過自己種田幾十年，找到這麼逼真的「男娃娃蘿蔔」卻是第1次。

「男娃娃蘿蔔」的外型就如同男童裸露的下半身，2條較長的根是岔開的腿，中間較短小的根則像是生殖器官；相關照片上傳網路後，立刻引爆中國網友熱議，網友們紛紛表示「好害羞」、「最污蘿蔔」、「我看了什麼！這都是假的」、「蘿蔔沒有歪，就是人想歪了」。