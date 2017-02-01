| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新屋鐵皮倉儲大火 烈焰濃煙竄天
 首頁 > 國際

幹嘛讓他們進來！ 巴農才是移民禁令幕後推手

2017-02-01  18:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後火速發布穆斯林與移民禁令，引發動盪爭議，評論家甚至認為這衝擊到美國的核心價值；這些政策的背後推手正是川普的首席策士巴農（Stephen Kevin Bannon）。

63歲的巴農曾任極右派媒體的負責人，長年提倡白人國家主義、反對穆斯林和移民，與川普一拍即合，成為川普團隊中的核心幕僚，也在川普當選後擔任總統顧問。

《華盛頓郵報》報導，2015年巴農在廣播節目中訪問共和黨議員津凱（Ryan Zinke，現為美國內政部長提名人選），針對歐巴馬計畫安置敘利亞難民的政策進行討論，津凱認為必須先暫停接收難民並嚴加審查，巴農卻直言：「幹嘛讓他們進來！」、「花在難民身上的錢，為什麼不用在美國人身上？」顯示出他白人至上、反移民的極端思想。

掌握權力後，巴農立刻將他的主張化為實際政策，推動新政府發布移民禁令，引發政壇譁然及社會動盪，有人認為這破壞了美國維護了70年的世界中心地位，但川普的支持者則認為這證明新總統實踐了他的競選承諾；紐約時報甚至以「總統巴農？（President Bannon?）」形容現今巴農在白宮的主導地位。

相關報導也提到，雖然倉促莽撞的禁令已激起不少民怨，但對巴農來說，這可能只是他實踐白人國家主義的第一步。

廣告
  • 美國總統川普上任後火速發布穆斯林與移民禁令，政策的背後推手正是川普的首席策士巴農（Stephen Kevin Bannon，圖右）（美聯社）

    美國總統川普上任後火速發布穆斯林與移民禁令，政策的背後推手正是川普的首席策士巴農（Stephen Kevin Bannon，圖右）（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反移民 川普 禁穆斯林入境 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初五】開工大吉好料理
大發✧什錦海鮮炒麵
大利✧九層塔蛤蜊湯
好運到✧元寶酥
旺旺來✧鳳梨炒飯
轉寄

標題：幹嘛讓他們進來！ 巴農才是移民禁令幕後推手


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月1日‧星期三‧丁酉年正月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.