幹嘛讓他們進來！ 巴農才是移民禁令幕後推手
2017-02-01 18:07
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後火速發布穆斯林與移民禁令，引發動盪爭議，評論家甚至認為這衝擊到美國的核心價值；這些政策的背後推手正是川普的首席策士巴農（Stephen Kevin Bannon）。
63歲的巴農曾任極右派媒體的負責人，長年提倡白人國家主義、反對穆斯林和移民，與川普一拍即合，成為川普團隊中的核心幕僚，也在川普當選後擔任總統顧問。
《華盛頓郵報》報導，2015年巴農在廣播節目中訪問共和黨議員津凱（Ryan Zinke，現為美國內政部長提名人選），針對歐巴馬計畫安置敘利亞難民的政策進行討論，津凱認為必須先暫停接收難民並嚴加審查，巴農卻直言：「幹嘛讓他們進來！」、「花在難民身上的錢，為什麼不用在美國人身上？」顯示出他白人至上、反移民的極端思想。
掌握權力後，巴農立刻將他的主張化為實際政策，推動新政府發布移民禁令，引發政壇譁然及社會動盪，有人認為這破壞了美國維護了70年的世界中心地位，但川普的支持者則認為這證明新總統實踐了他的競選承諾；紐約時報甚至以「總統巴農？（President Bannon?）」形容現今巴農在白宮的主導地位。
相關報導也提到，雖然倉促莽撞的禁令已激起不少民怨，但對巴農來說，這可能只是他實踐白人國家主義的第一步。
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