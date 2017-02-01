好可怕的耳飾！ 球蟒鑽進耳洞 動彈不得
2017-02-01 18:51
艾許利（Ashley Glawe）的球蟒巴特（Bart）一度卡在耳洞中動彈不得。（擷取自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕現代人養貓養狗並不稀奇，有些人酷愛飼養蛇、蜥蜴等爬蟲類動物，美國一名女子養了一隻寵物蛇，日前將牠放在肩膀上把玩，蛇突然鑽進她的耳洞，卻因身軀肥大卡在耳洞中無法動彈，好求助當地醫院，最後在急診室醫生的協助下，順利讓頑皮的巴特脫困，結束一場虛驚。
綜合外電報導，家住在美國奧勒岡州波特蘭的女子艾許利（Ashley Glawe）日前在家中把玩自己所飼養的球蟒巴特（Bart）時，巴特卻疑似好奇主人耳朵上怎麼會有個洞，便鑽了進去，但卻因巴特太大隻了，身軀卡在耳洞中動彈不得，艾許利回憶說:「當時真的不知道該怎麼辦，如果牠硬掙脫出來的話，我的耳朵會被弄壞，所以當時非常害怕。」一度拿來沙拉油嘗試潤滑巴特的身軀讓牠能滑出，但最終卻已失敗收場，只好求助消防隊員協助送醫急救。
當消防人員協助將艾許利送到當地州立醫院時，就連經驗豐富的醫院醫護人員也都看傻了，所幸最終醫師先替艾許利打上麻醉，再用潤滑油塗抹在耳洞四周，最後靠著繩子慢慢地將巴特拉出，化解這個卡耳洞驚魂。
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