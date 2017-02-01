狂！英國開出賭盤「川普今年離開白宮」

2017-02-01 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後，言行舉止都引起全球高度關注；英國博弈公司近日便推出許多和川普有關的賭盤，包括「川普今年離開白宮」、「川普將在任期內辭職或遭彈劾下台」等，相關賭盤並獲得熱烈迴響。

綜合外媒報導，英國博弈公司立博（Ladbrokes）表示，民眾對於和川普有關的賭盤反應相當熱絡，「現在已經有數百人投注，投注金額又以25英鎊（新台幣約990元）為大宗」。立博的最新賠率顯示，「川普今年離開白宮」開出1賠4，「川普將在任期內辭職或遭彈劾下台」開出1賠1.1。

此外，「川普將取消訪問英國女王」在立博的最新賠率則開出1賠2.5；川普日前禁止7個穆斯林國家的人民入境美國，引發英國社會反彈，超過160萬人連署要求取消川普對英國的國是訪問，英國國會並將於20日就此事展開討論。