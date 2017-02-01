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蘋果將採法律行動抗川普禁令 庫克：移民是家人！

庫克表示，蘋果將採法律行動力抗川普的移民禁令。（美聯社）

2017-02-01  17:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普發布移民禁令，對此蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，蘋果將採取法律行動，以抵抗川普政府改變其政策。

庫克日前力挺移民表示，「沒有移民就沒有蘋果」，昨天他接受《華爾街郵報》採訪時表示，數百位蘋果員工受到禁令影響，他一直持續連繫白宮一位「非常非常高級」的官員，呼籲他建議川普移除禁令。

庫克強調，廢除此政策不只對蘋果很重要，對整個美國也是如此，「美國之所以強大，是因為我們的移民背景，人們歡迎來自各種背景的人，這是美國之所以特別的地方，所以應該深思熟慮此政策。」

不過庫克拒絕詳述蘋果將如何採取法律行動，只說希望有「建設性與創造性」。他透露，自從禁令發布後，他收到許多員工的電郵，他們述說自己遇到的困境。庫克表示，「他們是家人、是朋友、是同事，是納稅人，也是社會重要一員。」

庫克也說，蘋果產品銷售至全球180地區，蘋果員工也具多元背景，因此會力抗禁令到底。

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