導致自閉症的基因 科學家找到了！

2017-02-01 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學舊金山分校（UCSF）最近發表最新研究成果，因為神經元蛋白質中的遺傳缺憾，可能導致嬰兒癲癇或泛自閉症障礙（ASD），未來可望透過進一步研究，得知腦部初期活動如何導致自閉症。

UCSF精神病學院院長史泰特（Matthew W. State）與耶魯大學醫學院等團隊進行研究，發現自閉症與SCN2A基因缺憾的關聯性。史泰特表示，在自閉症研究中，能了解為什麼單個基因中的突變不僅可以導致ASD，還能導致其他神經發育障礙。

他強調，這個研究結果提供了重要線索，未來可望打開長久以來關於自閉症的謎底，並實際應用在自閉症治療上。

參與研究的桑德斯（Stephan Sanders）博士表示，神經精神疾病的遺傳學很複雜，如今找到導致嬰兒癲癇或自閉症的基因SCN2A，讓科學家有機會了解這些疾病有什麼共同點，什麼使它們不同。

研究團隊表示，下一步將研究是否可透過SCN2A基因突變進行預測，以了解自閉症、發展遲緩的嚴重程度，研究需要科學家和受這些突變影響的家庭之間的密切合作。