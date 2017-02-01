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泰國加徵燃油稅 4家廉航票價喊漲

2017-02-01  17:14

〔即時新聞／綜合報導〕泰國財政部宣布將大幅調高航空用油的燃油稅，由每公升20薩當（0.2泰銖）調漲至4泰銖；為了反映成本，泰國至少4家廉價航空決定調漲票價，泰亞航、泰捷航、泰獅航、鳥航已經宣布每張機票調漲150泰銖。

綜合媒體報導，泰國財政部宣布將加徵航空燃油稅，大幅調高燃油稅從原本的20薩當（0.2泰銖）至4泰銖；泰國財政部指出，在加徵航空燃油稅後，國庫今年可以增加40億泰銖的收入。

為了反映成本，泰國至少4家廉價航空決定調漲票價；Thai AirAsia（泰亞航）、Nok Air（鳥航）、Thai Lion Air（泰獅航）、Thai Vietjet Air（泰捷航）已經宣布每張機票調漲150泰銖，泰亞航自昨（31）日起實施，鳥航、泰獅航、泰捷航則從6日起實施；泰國其他廉價航空業者則尚未宣布票價調漲的情況。

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  • 泰國財政部宣布將大幅調高航空用油的燃油稅，廉價航空業者為了反映成本，決定調漲票價，泰亞航、泰捷航、泰獅航、鳥航已經宣布每張機票調漲150泰銖。（路透）

    泰國財政部宣布將大幅調高航空用油的燃油稅，廉價航空業者為了反映成本，決定調漲票價，泰亞航、泰捷航、泰獅航、鳥航已經宣布每張機票調漲150泰銖。（路透）

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