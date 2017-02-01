台上台下都脫光！ 澳洲新舞團門票超搶手

澳洲一項表演要求入場觀眾不能穿衣服。（圖擷自DailyMail）

2017-02-01 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕有時藝術家會要求表演者以裸體的姿態來進行演出，不過澳洲最近卻出現更前衛的藝術表演，不只台上的演出者要裸體，台下的觀眾也不能穿衣服。

綜合外媒報導，「Sydney Dance Company（雪梨舞蹈團體）」最近在澳洲新南威爾斯美術館（Art Gallery of New South Wales）舉辦一系列的表演，表演中舞者都是以裸體姿態進行舞蹈。不過在系列表演中，有一場演出是裸體場次，觀眾不但要年滿18歲，還不能穿衣服。

值得注意的是，裸體場次（nude-only）演出的門票賣得比其他需穿衣服的場次都好，所有票在一天之內就被搶購一空。主辦單位因此急忙加開兩個裸體場次的表演，結果加開兩場的門票也立刻被搶光。

「澳洲青年天體主義協會（Young Nudists in Australia）」共同創辦人麥特（Matt）說，讓觀眾裸體觀看演出是他的主意。他們希望透過這樣的方式，將人類最自然的生活型態呈現給觀眾。