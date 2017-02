義研究：精通雙語能健腦 延緩阿茲海默症發作

根據最新研究,能說兩種語言的人,更能對抗大腦疾病阿茲海默症症的危害。(法新社)

2017-02-01 16:13

〔編譯陳正健/綜合報導〕學習第二外語的好處多多。根據義大利的最新研究,能說兩種語言的人,更能抵抗大腦疾病阿茲海默症(Alzheimer's disease)症的危害。

義大利聖拉斐爾生命健康大學(Vita-Salute San Raffaele University)針對 85名可能患有阿茲海默症的病人進行研究,其中有45人能說義大利語和德語,其餘的人只懂1種語言。

研究發現,會說雙語的受試者,在多種記憶測試上的表現較佳,在掌管執行控制的關鍵腦部區域,也有更佳的連通性。

另外,從兒時就說雙語的受試者,相較只說單種語言的受試者,可以延遲阿茲海默症的發病長達4至5年的時間。

這項研究支持了「認知儲備」(Cognitive reserve)理論,亦即高教育程度、高度勞心工作者,有益延緩阿茲海默症的發病。

研究主筆佩拉妮(Daniela Perani)指出,多項流行病學研究也證實,除了阿茲海默症以外,雙語人士也更能抵抗其他的失智症疾病。

本研究發表於美國學術期刊「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Sciences)。