義研究：精通雙語能健腦 延緩阿茲海默症發作

根據最新研究，能說兩種語言的人，更能對抗大腦疾病阿茲海默症症的危害。（法新社）

2017-02-01 16:13

〔編譯陳正健／綜合報導〕學習第二外語的好處多多。根據義大利的最新研究，能說兩種語言的人，更能抵抗大腦疾病阿茲海默症（Alzheimer's disease）症的危害。

義大利聖拉斐爾生命健康大學（Vita-Salute San Raffaele University）針對 85名可能患有阿茲海默症的病人進行研究，其中有45人能說義大利語和德語，其餘的人只懂1種語言。

研究發現，會說雙語的受試者，在多種記憶測試上的表現較佳，在掌管執行控制的關鍵腦部區域，也有更佳的連通性。

另外，從兒時就說雙語的受試者，相較只說單種語言的受試者，可以延遲阿茲海默症的發病長達4至5年的時間。

這項研究支持了「認知儲備」（Cognitive reserve）理論，亦即高教育程度、高度勞心工作者，有益延緩阿茲海默症的發病。

研究主筆佩拉妮（Daniela Perani）指出，多項流行病學研究也證實，除了阿茲海默症以外，雙語人士也更能抵抗其他的失智症疾病。

本研究發表於美國學術期刊「國家科學院學報」（Proceedings of the National Academy of Sciences）。