狂！投擲逾百枚硬幣 強國動物園鱷魚池變許願池

據了解部分遊客向動物池裡投擲硬幣，是因為正值春節，所以仿效寺廟向長壽動物投硬幣祈福。（圖擷取自網易）

2017-02-01 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕新年許多人會外出旅遊，但是中國上海動物園的揚子江鱷魚池和大鱷龜展覽池，最近被發現有遊客投入多達上百枚的人民幣1元和5角硬幣，竟將動物園當作許願池。

綜合媒體報導，據了解部分遊客向動物池裡投擲硬幣，是因為正值春節，所以仿效寺廟向長壽動物投硬幣祈福。還有遊客稱，投擲硬幣完全是因為部分動物在冬季不夠活躍，用硬幣砸醒動物，試探其反應。

中國網友回應，「把自己扔進去顯得心更誠些」；還有網友笑說，「鱷魚：真的夢到被錢砸醒了」；還有人用最近寧波動物園老虎咬死人事件反諷，「然後有遊客翻進去撿硬幣結果鱷魚被擊殺了」。