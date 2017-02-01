移民禁令 美媒：川普鞏固權力的測試

川普移民禁令引發各界強烈批評。（美聯社）

2017-02-01 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前發布移民禁令，引發各界撻伐，美國網路媒體《Medium》昨天發表文章認為，移民禁令很可能是個幌子，川普政府可能是為鞏固權力做出測試。

《Medium》作家Jake Fuentes昨天分析，川普發布移民禁令的動作，很可能是在測試政府制衡的侷限，用此禁令來試探人民對法西斯政權投降的意願。

Jake Fuentes認為，美國民眾群起抗議，即便最後獲得勝利，也難以阻止川普政府鞏固權力。他呼籲，應該停止相信只有抗議才會獲得好處，雖然抗議團體表達強烈反對，但對政策改變相對無效。

他表示，民眾必須持續讓新聞媒體深入關注此議題，並付費訂閱新聞，民眾應關注是否同意政府做法，並更關注制衡制度是否仍在運作。

Jake Fuentes強調，移民禁令令人遺憾，但川普政府其他動作可能更加危險。他表示，希望此禁令只是政府執行錯誤，祈禱美國民主結構仍有彈性，但事實上卻是往天平另一邊更加傾斜。