美版Google紀念日裔民權領袖 反抗川普「禁穆令」
Google官方推特上引用是松豐三郎的名言「感到不公正時，切勿恐懼發聲」。（擷取自Google官方推特）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後簽署暫停伊朗和敘利亞等七個穆斯林國家公民入境的行政命令，此舉引起諸多反對聲浪，美國最大搜尋引擎谷歌（Google）在1月30日，在美國版搜尋介面首頁，放上二戰時期，反對強制收容的日裔民權領袖是松豐三郎（Fred Korematsu）畫像，並在官方推特引用其名言「感到不公正時，切勿恐懼發聲。」強烈反對川普的這項行政命令。
總統川普上任後爭議不斷，先是簽暑修築美墨邊境築牆，防止非法移民入境，接著在1月27日又簽署了一項行政命令，禁止敘利亞、伊拉克、伊朗、蘇丹、索馬利亞、葉門以及利比亞 7 個穆斯林國家移民進入美國境內。
而川普簽暑後首當其衝的就是谷歌聯合創辦人布林（Sergey Brin），難民出身的他，1970年代末期，跟隨猶太家庭從蘇聯移民到美國，後來才在史丹佛求學時與佩吉（Larry Page）共同創辦了Google；日前布林更親自前往舊金山國際機場，參加反對川普禁令的抗議活動。美國當地時間1月30日，Google甚至決定將日裔民權領袖是松豐三郎放上搜尋介面首頁上，並在官方推特引用其名言「感到不公正時，切勿恐懼發聲。」
是松豐三郎二戰時期居住在美國西岸，珍珠港事件爆發後，美國反日情緒高漲，當時政府下令將所有日裔美國人都被要求強行遷入指定的偏僻地區的集中營，而是松豐三郎拒絕服逃逸，卻在逃跑過程中被抓捕關押在集中營。後來在民權組織的幫助下，是松豐三郎於1942年起訴美國政府，最後政府撤銷禁令、日裔移民獲得總統公開道歉和賠償收尾；是松豐三郎後來還被授予總統自由勳章。
是松豐三郎訴訟美國政府事件，與川普的穆斯林禁令，有著諸多相似的背景。谷歌官網紀念是松豐三郎，再次翻出美國近代歷史一段往事，顯然是在呼籲民眾不要忘掉過去的錯誤，共同抵制川普的「禁穆令」。
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標題：美版Google紀念日裔民權領袖 反抗川普「禁穆令」
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