| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

年花7.4兆購買美國商品 墨西哥發起抵制活動

2017-02-01  15:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普要在美墨邊界蓋牆的決定引來許多討論和不滿，最近墨西哥人因此在網路上發起反美活動，希望大家一同抵制星巴克、麥當勞等美國商品。

美國貿易代表處（Office of the United States Trade Representative）指出，墨西哥2015年共花了2360億美元（約7.4兆新台幣）購買美國的商品，而最近川普想在美墨邊界蓋圍牆，卻要求墨西哥付錢，引來墨西哥人不滿。墨西哥網友因此在推特發起「#AdiosProductosGringos（杜絕外來商品）」的活動，希望大家能夠抵制由美國連鎖品牌生產的商品。

墨西哥網友希望透過此活動，讓國人減少購買星巴克的咖啡，購買墨西哥自己生產的咖啡；減少購買麥當勞漢堡，改吃用當地新鮮蔬果做成的潛艇堡。墨西哥網友除了列出數十個要抵制的美國連鎖品牌外，也呼籲國人能重視自家生產的辣椒、酪梨醬等墨西哥食物。

廣告
  • 墨西哥網友發起抵制美國連鎖品牌的活動。（美聯社）

    墨西哥網友發起抵制美國連鎖品牌的活動。（美聯社）

  • 墨西哥呼籲國人能重視自家生產的食物。（圖擷自twitter）

    墨西哥呼籲國人能重視自家生產的食物。（圖擷自twitter）

  • 墨西哥網友希望大家抵制美國連鎖品牌。（圖擷自twitter）

    墨西哥網友希望大家抵制美國連鎖品牌。（圖擷自twitter）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墨西哥 川普 星巴克 美國 麥當勞
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初五】開工大吉好料理
大發✧什錦海鮮炒麵
大利✧九層塔蛤蜊湯
好運到✧元寶酥
旺旺來✧鳳梨炒飯
轉寄

標題：年花7.4兆購買美國商品 墨西哥發起抵制活動


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月1日‧星期三‧丁酉年正月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.