年花7.4兆購買美國商品 墨西哥發起抵制活動

2017-02-01 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普要在美墨邊界蓋牆的決定引來許多討論和不滿，最近墨西哥人因此在網路上發起反美活動，希望大家一同抵制星巴克、麥當勞等美國商品。

美國貿易代表處（Office of the United States Trade Representative）指出，墨西哥2015年共花了2360億美元（約7.4兆新台幣）購買美國的商品，而最近川普想在美墨邊界蓋圍牆，卻要求墨西哥付錢，引來墨西哥人不滿。墨西哥網友因此在推特發起「#AdiosProductosGringos（杜絕外來商品）」的活動，希望大家能夠抵制由美國連鎖品牌生產的商品。

墨西哥網友希望透過此活動，讓國人減少購買星巴克的咖啡，購買墨西哥自己生產的咖啡；減少購買麥當勞漢堡，改吃用當地新鮮蔬果做成的潛艇堡。墨西哥網友除了列出數十個要抵制的美國連鎖品牌外，也呼籲國人能重視自家生產的辣椒、酪梨醬等墨西哥食物。