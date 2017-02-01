年花7.4兆購買美國商品 墨西哥發起抵制活動
2017-02-01 15:56
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普要在美墨邊界蓋牆的決定引來許多討論和不滿，最近墨西哥人因此在網路上發起反美活動，希望大家一同抵制星巴克、麥當勞等美國商品。
美國貿易代表處（Office of the United States Trade Representative）指出，墨西哥2015年共花了2360億美元（約7.4兆新台幣）購買美國的商品，而最近川普想在美墨邊界蓋圍牆，卻要求墨西哥付錢，引來墨西哥人不滿。墨西哥網友因此在推特發起「#AdiosProductosGringos（杜絕外來商品）」的活動，希望大家能夠抵制由美國連鎖品牌生產的商品。
墨西哥網友希望透過此活動，讓國人減少購買星巴克的咖啡，購買墨西哥自己生產的咖啡；減少購買麥當勞漢堡，改吃用當地新鮮蔬果做成的潛艇堡。墨西哥網友除了列出數十個要抵制的美國連鎖品牌外，也呼籲國人能重視自家生產的辣椒、酪梨醬等墨西哥食物。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 超越美國！ 台灣10年來首次躍升「最自由」國家
- 前猩猩王欲回歸王位 遭昔日跟班虐殺食屍
- 民粹與獨裁 全球民主威脅增
- 2中國人在南非藏有象牙被捕 網友：丟人現眼
- 南韓也不滿日本APA？亞冬運代表團要求換飯店
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 北市議員王欣儀證實：張忠謀將返台就醫
- 年軋4部戲累了？ 李國毅失望喊離開
- 寵物雞得寵 走春很給力
- 好萊塢星二代好威 紅過爸媽
- 〈2017愛神敲敲門〉12星座脫單大預測
- 美國演員工會獎》艾瑪史東再奪影后 丹佐華盛頓爆冷稱帝
- 台鐵「依法休假」最重恐免職 政院支持
- 自立青年首送紅包 家扶社工紅眼眶
- 瑤瑤雞年忙趕戲 張景嵐爽遊歐洲
- 激情變悲情 男子在夜市罰跪洗門風
- 大樂透頭獎摃龜 春節大紅包87組108注中獎
- 呂慶龍行銷台灣 布袋戲當敲門磚
- 林宥嘉自在玩滑板 享受全宇宙的寵愛
- 農保公開賽》小潘亞軍 台將30年美巡賽最佳
- 費爸吉祥物 詹謹瑋「照」得住冠軍
- 台北燈節「小奇雞」 西門町躲迷藏
- 夏嘉璐帶三寶回婆家 出門像搬家
- 鄭朝方嗅覺過人 曾獲調香賽首獎
- 父女失聯40年 初二重逢回娘家
- 《川普效應》投資人避險 日圓、黃金喊漲
- 行動支付待發展 手機付款只有3成5
- 日央行行長稱保護主義會使全球貿易縮小
- 《新聞幕後》還有女黑馬？
- 〈雞年出國趣〉遇見幸運公雞─葡萄牙
- 鄔凱雯除夕報新聞 與父母隔空圍爐
- 川普禁令衝擊 全球股市下挫
- 加國清真寺遭恐攻 6死
- 小英紅包超夯 104歲人瑞也來領
- 耳目「衣」新！ 網壇群芳包水餃應景
- 總統太狂 共和黨同志急切割
- 川普批媒體 移民禁令非針對穆斯林
- 品冠樂當奶爸享天倫
- 2萬多商家用支付寶 專家憂洩資
- 客語歌王迎千金 陪待產更愛妻
- 經典賽台灣隊今開工 準備赴澳
- 謝金晶開工忙 嘴甜豬哥亮加持
- 家鄉藏獒飄洋過海來台 瑞莎女兒專屬「保鑣」超威猛
- 蔡政府上台 歐洲政要訪台激增5倍
- 海鷗救護士獨攀屏風山墜崖 遺體尋獲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Rituals mark gods’ return
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：年花7.4兆購買美國商品 墨西哥發起抵制活動
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分