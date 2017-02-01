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4800萬分之1的機率！這1家生日都是1/27

霍爾一家生日都是1月27日。（圖擷自推特）

2017-02-01  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕可以一起慶生！美國北卡羅來納州（North Carolina）上月27日生下女兒，完成了全家都是1月27日出生的巧合，據稱這種情況超難實現，機率僅4800萬分之一！

綜合外媒報導，來自北卡的霍爾夫婦（Michael and Lisa Hall）都是1月27日出生，沒想到他們的女兒竟也在上月27日出生，讓他們相當震驚。

報導指出，他們沒有想過會發生這種巧合，原本女兒預計26日就會出生，但麗莎分娩時出現併發症，醫生決定剖腹分娩，因此拖到27日凌晨3點才出生。

麗莎表示，「我們和其他人一樣震驚！」她滿足的說，「這是對我們來說最好的生日禮物，我和丈夫生日同一天，現在連女兒也是，這非常瘋狂。」

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