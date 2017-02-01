潘基文宣布退出南韓政壇 不角逐總統大選

前聯合國秘書長潘基文今（1）日正式宣布不會參選下屆南韓總統，消息震驚南韓社會。（法新社）

2017-02-01 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統熱門人選、前聯合國秘書長潘基文今（1）日正式宣布不會參選下屆南韓總統；潘基文表示，自己決定放棄改革南韓政治的理想，未來也將退出南韓政壇。消息震驚南韓社會。

綜合外媒報導，潘基文今日召開記者會，正式宣布不會參加下屆南韓總統大選；潘基文指出，自己原本希望能藉由參選來改革南韓的政治環境、團結國家，但南韓政壇的現況相當封閉，自己已經決定放棄改革政治的理想，並將退出南韓政壇。潘基文並向支持者公開致歉。

潘基文過去曾數次公開表示想要獻身國家，外界原本預料潘基文今日召開記者會是為了正式宣布參選總統，沒想到潘基文宣布退出南韓政壇、不角逐下屆總統大選，消息震驚南韓社會。潘基文宣布退出後，目前角逐南韓下屆總統大選的熱門人選只有最大在野黨「共同民主黨」的前黨魁文在寅。

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