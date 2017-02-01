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紐西蘭9/23國會大選 國家黨挑戰四連霸

2017-02-01  16:33

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭總理英格里許今（1）日宣布，紐西蘭將於9月23日舉行國會大選；英格里許所屬的國家黨自2008年成為執政黨至今，國家黨本次將尋求執政四連霸。

綜合媒體報導，紐西蘭總理英格里許（Bill English）今日宣布將於9月23日舉行國會大選；英格里許表示，紐西蘭在執政黨「國家黨」（National Party）的帶領下維持相當強勁的經濟表現，國家黨期望能繼續帶領紐西蘭前進。

紐西蘭國家黨自2008年成為執政黨至今，本次將尋求執政四連霸；然而，紐西蘭國會的第2大黨勞工黨（Labour Party）已經和國會第3大黨、自由派的綠黨（Green Party）達成結盟，意圖挑戰國家黨。

紐西蘭上屆國會選舉於2014年9月20日舉行，當時的國家黨黨魁是紐西蘭前總理凱伊（John Key）；凱伊去年12月5日突然宣布辭去總理的職位，結束8年共3任期的總理生涯，而時任副總理兼財政部長的英格里許，去年12月12日緊急接任紐西蘭總理的職位。

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  • 紐西蘭總理英格里許今（1）日宣布，紐西蘭將於9月23日舉行國會大選。（美聯社）

    紐西蘭總理英格里許今（1）日宣布，紐西蘭將於9月23日舉行國會大選。（美聯社）

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