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抗議川普禁令 這張照片讓大家的心融化了

穆斯林與猶太家庭一同抗議移民禁令。（圖片擷取自「Nuccio DiNuzzo」推特）

2017-02-01  14:38

〔即時新聞／綜合報導〕不滿美國總統川普簽署的移民禁令，許多美國移民紛紛聚集在機場抗議。有攝影師就捕捉到，一名猶太男孩與穆斯林女孩，不約而同坐在他們父親的肩膀上表達訴求，讓人看了感到相當窩心。

前舊金山市長紐森（Gavin Newsom）在臉書上發布這張照片，7歲的穆斯林女孩與9歲的猶太男孩看著彼此，分別坐在自己父親的肩膀上，以「仇恨在這裡無法立足」、「我們曾目睹過，別再讓它發生，猶太人反禁令」、「同情」等標語抗議，照片也在網路上獲得網友廣泛的分享。

此張照片由《芝加哥論壇報》攝影師迪紐索於芝加哥歐海爾機場拍攝，女孩的父親向《CNN》透露，當下他們正在談論伊斯蘭教與猶太教飲食的相似之處，他強調，「這是我的第一次，我想要挺身而出表達我的支持。」

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  • 川普移民禁令引發國內民眾抗議。（法新社）

    川普移民禁令引發國內民眾抗議。（法新社）

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