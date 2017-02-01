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川普沒說錯 研究：與中貿易害美流失340萬工作機會

美國在2001年到2015年間流失了340萬個工作機會。（路透）

2017-02-01  14:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普曾多次表示，要將過去外流的工作機會帶回美國。美國經濟政策研究所（Economic Policy Institute）報告也發現，和中國的貿易，讓美國在2001年到2015年間流失了340萬個工作機會。

綜合外媒報導，美國經濟政策研究所報告發現，美國對中國的進口依賴度增加，而且兩者間貿易的作法也不公平，因此挖空了美國製造業。報告指出，美國在2001年到2015年間，流失了340多萬個工作機會，其中有3/4（約260萬）的流失工作機會是製造業。

美國經濟政策研究所高階經濟分析師史考特（Robert Scott）認為，美國現在應該要整合北美的經濟，將目標對準中國、日本、德國等對美貿易順差的國家。他指出，墨西哥和美國並無不公平貿易，事實上，墨西哥還可以幫助美國一起對抗中國。

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  • 報告也發現，和中國的貿易，讓美國在2001年到2015年間流失了340萬個工作機會。（圖擷自哈芬登郵報）

    報告也發現，和中國的貿易，讓美國在2001年到2015年間流失了340萬個工作機會。（圖擷自哈芬登郵報）

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