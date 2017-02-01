洛杉磯現超級細菌首例 美國已6州淪陷

2017-02-01 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕去年美國賓州傳出人感染「超級細菌」，抗生素的最後一道防線也無法抵禦。日前加州洛杉磯發現「超級細菌」的第一名案例，調查人員認為可能是在出國旅行時被感染。目前加州出現感染病例後，美國總共有6州有「超級細菌」的感染病例。

根據美國《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，洛杉磯公共衛生官員31日宣布，去年一名洛城喪命的病患，感染攜帶MCR-1基因的大腸桿菌。洛杉磯公共衛生急性傳染病科主任舒瓦茲（Benjamin Schwartz）表示，這名病患在亞洲感染大腸桿菌，但當時是因為別的原因逝世。

「超級細菌」攜帶MCR-1基因，能夠抵抗一種稱作「克痢黴素」（Colistin）的抗生素。「克痢黴素」被醫界視為是治療高度耐藥性細菌最後防線的抗生素之一。MCR-1基因最早在中國2015年11月被發現。