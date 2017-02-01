防中國勢力伸入南太平洋 澳洲政府豁出去了！

巴紐總理歐尼爾（右）與澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）去年在坎培拉會面。（圖擷自《澳聯社》）

2017-02-01 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕為避免中國勢力伸入南太平洋，澳洲政府宣布將要全面資助巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）在2018年的APEC峰會，初步估計澳洲至少將要花費超過3.3億澳元。（約78.3億台幣）

綜合澳洲媒體報導，近幾年來太平洋西南部的一個島國巴布亞紐幾內亞獲得中國大筆援助，包括上千萬美元的銀行貸款，基礎設施建設項目，礦產和電信行業投資，巴紐總理歐尼爾（Peter O'Neill）去年還前往北京訪問，中國國家主席習近平強調完全支持巴紐主辦2018年的APEC峰會，鑒於中國在「貧困國家」（poverty-stricken nation）的影響力，澳洲政府宣布將全面對巴紐提供援助，以杜絕中國勢力深入南太平洋。

澳洲政府決定從安全、外交、情報、移民程序諮詢、基礎建設等全方面對巴紐提供援助，73名澳大利亞聯邦警察已進駐巴紐，將待到2018年APEC峰會結束，澳洲媒體估計政府至少將要花費超過3.3億澳元的預算（約78.3億台幣），其中三分之一將由澳州人民的稅賦負擔。

龐大的金援將加深澳洲政府財政赤字壓力，澳洲政府也曾想過讓巴紐自理APEC峰會，不過考量到任何退讓都有可能讓中國有機可乘，澳洲政府決定義無反顧地金援；當被問及財政風險時，澳洲司法部長基南（Michael Keenan）坦承確實有壓力，但他強調：「當朋友需要幫助時，我們一定選擇力挺朋友，這是再次展現澳洲是好朋友的機會」。

澳洲國立大學亞太學院院長邁克爾·韋斯利（Michael Wesley）指出，如果巴布亞紐幾內亞承辦APEC峰會時，因缺乏澳洲的支持而失敗，那將使澳洲在南太平洋的聲譽大打折扣，他認為：「澳洲一直肩負著維護南太平洋穩定的責任，而我們也是該地區發展的重要推手」。