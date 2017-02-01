川普移民禁令 美這大學官網批：讓師生恐懼不安
2017-02-01 13:10
美國印第安納大學校長麥克羅比，日前在學校官網質疑美國總統川普的移民禁令。（記者項程鎮攝）
〔記者項程鎮／台北報導〕美國中西部名校印第安納那大學，校長麥克羅比日前在學校官網上發表給全校師生的公開信，質疑美國總統川普日前發布的移民禁令，讓許多校內的外國學生、老師和學者感到「恐懼及不安（frightened and unsettled）」，麥克羅比無奈地建議，應讓外國師生有更多的時間辦理簽證手續。
麥克羅比認為，川普的行政命令禁止某些國家的公民和難民進入美國，「違背了我們作為一個致力於追求卓越和創新的機構的核心價值觀」。
印第安納大學位於美國印第安納州，該校以社會學科聞名，台灣曾就讀此校的名人包括中研院院士于宗先、前陸委會主委王郁琦、政治學者呂亞力和文學家齊邦媛等人。
川普上月27日簽下爭議行政命令，規定未來的90天內，禁止敘利亞、伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門等7個國家的所有人民入境美國，但紐約聯邦法官唐納利（Ann Donnelly）日前裁決暫停遣返持合法簽證卻遭拘留的外國人，並讓已經抵達機場且持有效簽證的民眾入境。
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