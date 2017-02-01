2中國人在南非藏有象牙被捕 網友：丟人現眼

日前2名中國人在南非開普敦，因非法藏有犀牛角以及象牙製品遭當地警方逮捕。示意圖非當事照片。（法新社資料照）

2017-02-01 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕象牙和犀牛角是不少中國富豪炫耀財富的「藝術品」，日前2名中國人在南非開普敦，因非法藏有犀牛角以及象牙製品遭當地警方逮捕。中國網友氣憤回應，「直接在當地處決，不要送回來了」。

根據中國《中新社》報導，這2名中國人1月29日晚間於當地一家餐廳用餐完後，背包遺忘在店內。餐廳工作人員試圖打開背包聯繫失主，卻發現裡面有犀牛角和象牙做成的手串和筷子等製品，餐廳老闆隨即通報警方。

2名中國人在1月30日下午回到餐廳，試圖要回自己的背包。2人得知背包已被送到警局後，就前往警察局索取，不料卻自投羅網，被警察當場被捕。

許多網友表示，「別回來了，直接斃了」、「我願意為南非政府付2顆子彈的錢」、「丟人現眼」。