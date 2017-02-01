| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

2中國人在南非藏有象牙被捕 網友：丟人現眼

日前2名中國人在南非開普敦，因非法藏有犀牛角以及象牙製品遭當地警方逮捕。示意圖非當事照片。（法新社資料照）

2017-02-01  13:44

〔即時新聞／綜合報導〕象牙和犀牛角是不少中國富豪炫耀財富的「藝術品」，日前2名中國人在南非開普敦，因非法藏有犀牛角以及象牙製品遭當地警方逮捕。中國網友氣憤回應，「直接在當地處決，不要送回來了」。

根據中國《中新社》報導，這2名中國人1月29日晚間於當地一家餐廳用餐完後，背包遺忘在店內。餐廳工作人員試圖打開背包聯繫失主，卻發現裡面有犀牛角和象牙做成的手串和筷子等製品，餐廳老闆隨即通報警方。

2名中國人在1月30日下午回到餐廳，試圖要回自己的背包。2人得知背包已被送到警局後，就前往警察局索取，不料卻自投羅網，被警察當場被捕。

許多網友表示，「別回來了，直接斃了」、「我願意為南非政府付2顆子彈的錢」、「丟人現眼」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 南非 犀牛角 象牙
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初五】開工大吉好料理
大發✧什錦海鮮炒麵
大利✧九層塔蛤蜊湯
好運到✧元寶酥
旺旺來✧鳳梨炒飯
轉寄

標題：2中國人在南非藏有象牙被捕 網友：丟人現眼


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月1日‧星期三‧丁酉年正月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.