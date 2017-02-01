因川普禁令無法到美國治病 伊拉克老婦一天後過世

川普移民禁令引發各界抗議。（歐新社）

2017-02-01 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的移民禁令風波持續延燒。一位退役美軍原本要帶著身在伊拉克的母親到美國進行治病。卻因為川普的禁令被拒於門外，她的母親則在一天後過世。

根據《Fox 2 Detroit》報導，海格（Mike Hager）一家人在海灣戰爭期間逃離伊拉克，直到伊拉克戰爭期間才返國，並在美軍服役，擔任翻譯和文化顧問。

海格的母親今年75歲，自1995年定居在美國且持有綠卡。海格近日回到伊拉克要帶著生病的母親前往美國治療，卻因為川普的禁令，只有身為美國公民的他能夠入境美國。

在這樣的情況下，海格先行回到美國，結果一天之後就接獲母親去世的消息。海格表示，「當我只能把母親放回輪椅、送上救護車的時候，她看起來非常傷心。」、「她知道如果得回到醫院，她可能就撐不過接下來的日子。」

海格深信如果母親能夠回到美國接受治療，就不會造成今日的結果，直言「他們摧毀了我們的家庭。」