| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

因川普禁令無法到美國治病 伊拉克老婦一天後過世

川普移民禁令引發各界抗議。（歐新社）

2017-02-01  14:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的移民禁令風波持續延燒。一位退役美軍原本要帶著身在伊拉克的母親到美國進行治病。卻因為川普的禁令被拒於門外，她的母親則在一天後過世。

根據《Fox 2 Detroit》報導，海格（Mike Hager）一家人在海灣戰爭期間逃離伊拉克，直到伊拉克戰爭期間才返國，並在美軍服役，擔任翻譯和文化顧問。

海格的母親今年75歲，自1995年定居在美國且持有綠卡。海格近日回到伊拉克要帶著生病的母親前往美國治療，卻因為川普的禁令，只有身為美國公民的他能夠入境美國。

在這樣的情況下，海格先行回到美國，結果一天之後就接獲母親去世的消息。海格表示，「當我只能把母親放回輪椅、送上救護車的時候，她看起來非常傷心。」、「她知道如果得回到醫院，她可能就撐不過接下來的日子。」

海格深信如果母親能夠回到美國接受治療，就不會造成今日的結果，直言「他們摧毀了我們的家庭。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊拉克 川普 禁穆斯林入境 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初五】開工大吉好料理
大發✧什錦海鮮炒麵
大利✧九層塔蛤蜊湯
好運到✧元寶酥
旺旺來✧鳳梨炒飯
轉寄

標題：因川普禁令無法到美國治病 伊拉克老婦一天後過世


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月1日‧星期三‧丁酉年正月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.