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他93歲過世 生前擁130位嬌妻、203個孩子

阿布巴卡爾（Mohammed Bello Abubakar）是奈及利亞伊斯蘭教的風雲人物，他過世後留下130個妻子和203個孩子。（圖擷自《每日郵報》）

2017-02-01  12:26

〔即時新聞／綜合報導〕93歲的阿布巴卡爾（Mohammed Bello Abubakar）是奈及利亞伊斯蘭教的風雲人物，他在上星期六因不明疾病過世，留下130個妻子和203個孩子，有些妻子還在懷孕中，代表他的後代會比現在的數字還會更多。

據《每日郵報》報導，阿布巴卡爾在2008年時曾遭受伊斯蘭教其他人士的批評，要求他和當時86個妻子中的82人離婚，但阿布巴卡爾強調和這些女性結婚，是他的神聖使命。

阿布巴卡爾表示，1個人有10個老婆也許會崩潰，但真主賦予了他權力，讓他可以控制為數眾多的妻子。1名嫁給阿布巴卡爾的女子透露，她完全不能拒絕他的求婚，因為那是真主的命令。

阿布巴卡爾就自己的多妻現象，曾呼籲外界不要模仿，因為只有他有能力應付上百名妻子，畢竟這是他的神聖使命。

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